Dragon Age: Bioware promette novità in arrivo a Dicembre!

Già durante la scorsa estate, Bioware aveva rassicurato i fan della saga di Dragon Age, promettendo che l'IP non sarebbe stata abbandonata. Ora, sembra che interessanti novità potrebbero arrivare molto presto.

Tramite il blog ufficiale della Software House, il General Manager Casey Hudson ha infatti pubblicato alcuni interessanti aggiornamenti sui progetti in corso in casa Bioware. Sembra infatti che, nonostante la nuova ed intrigante IP Anthem sia attualmente al centro delle attenzioni degli sviluppatori, questi potrebbero aver trovato anche il tempo di lavorare ad un ulteriore progetto, legato invece alla saga di Dragon Age. Già ad agosto, in effetti sembrava che l'IP fosse presente nei pensieri di Bioware. Nello specifico, Casey Hudson scrive: "Se avete seguito questi blog, o me stesso e Mark Darrah su Twitter, saprete che stiamo anche lavorando su di un qualcosa di segreto inerente a Dragon Age. Dragon Age è un franchise incredibilmente importante per il nostro studio, e siamo entusiasti di far continuare la sua eredità. Aspettatevi di più su questo in occasione del prossimo mese (anche se non vi dirò dove guardare...)".

Questo passaggio fa parte di un più ampio aggiornamento sullo stato dei lavori in casa Bioware, datato 29 novembre. Il "prossimo mese" a cui fa riferimento Hudson sembra dunque poter proprio essere questo dicembre. Il General Manager non ha voluto fornire indicazioni sull'occasione in cui verranno rilasciate nuove informazioni, tuttavia, visto il crescente fermento che circonda in questi giorni gli imminenti The Game Awards...chissà che non possa essere quello il palco scelto dalla Software House per dirci qualcosa di più sul futuro di Dragon Age? Sappiamo già che durante l'evento condotto da Jeoff Keighley sarà mostrato un nuovo trailer di Anthem, pensate che possa non essere l'unica sorpresa preparata da Bioware?