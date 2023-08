Dragon Age: un cosplay di Morrigan, il fascino della strega secondo Melamori

Quando si parla di giochi di ruolo a tema fantasy è impossibile non citare Dragon Age, trilogia sviluppata da BioWare e andata avanti tra il 2009 e il 2014. Assente dalla scena da quasi un decennio, il Custode e gli altri protagonisti della serie sono ancora presenti nel cuore dei fan, che attendono un ritorno.

Dragon Age tornerà il prossimo anno con Dreadwolf, quarto capitolo che Electronic Arts e BioWare intendono lanciare nell'estate 2024. Al momento di questo progetto non si sa ancora molto, ma la software house canadese ha già confermato l'importanza del single player per Dragon Age Dreadwolf. I fan dovrebbero dunque aspettarsi un'avventura eccezionale e confezionata con i fiocchi.

In Dragon Age Dreadwolf i fan sperano di vedere Morrigan, strega delle selve presente nel primo e terzo capitolo della serie. Figlia di Flemeth, la sua leggenda veniva narrata nelle Selve Korcari, dove è cresciuta isolata dall'essere umano e in compagnia degli animali. Questa lontananza dalla comunità umana ha instillato in lei la totale sfiducia verso l'uomo, ma infine abbandona la sua casa per diventare un membro del gruppo del Custode.

In questo cosplay di Morrigan da Dragon Age vediamo la strega indossare un abito scuro abbinato a un mantello piumato. Tra le mani della strega, interpretata dalla cosplayer Melamori, non può mancare un bastone magico con cui lanciare le sue stregonerie.