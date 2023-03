Dragon Age Dreadwolf accelera: torna Mark Darrah e si aggiunge il team di Mass Effect

Per trasformare in realtà le notevoli ambizioni di Dragon Age: Dreadwolf, i vertici di Electronic Arts hanno deciso di incrementare la forza lavoro impegnata nello sviluppo del GDR.

A confermarlo è Gary McKay, general manager di BioWare, in una dichiarazione indirizzata alla redazione di Venture Beat. L'autore videoludico, nello specifico, ha confermato il coinvolgimento del team di Mass Effect nel processo di sviluppo di Dragon Age: Dreadwolf. Un'alleanza volta ad accelerare i tempi di completamento del GDR fantasy, attualmente nel pieno del processo di rifinitura e polishing. Come confermato dagli ultimi concept art del prossimo Mass Effect, gli sviluppatori impegnati sul successore di Mass Effect: Andromeda si trovano ancora in una fase di pre-produzione, che consente loro di offrire supporto ai colleghi di BioWare.



A rallegrare i fan storici della serie di Dragon Age, troviamo però anche un'ulteriore notizia. Gary McKay ha confermato anche il ritorno in famiglia di Mark Darrah. Lo storico veterano della saga fantasy ha infatti accettato di essere coinvolto nella realizzazione di Dragon Age: Dreadwolf con il ruolo di consulente esterno. "Siamo orgogliosi di questa squadra, - ha concluso il general manager - che vanta una forte leadership al suo fulcro, e che lavora per realizzare la visione che abbiamo per il gioco".