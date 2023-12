Dragon Age Dreadwolf: BioWare promette ambientazioni più ricche e varie grazie alla storia

In vista del Full Reveal di Dragon Age Dreadwolf previsto per l'estate del prossimo anno, Corinne Busche e Mark Darrah di BioWare colgono l'opportunità datagli dalle celebrazioni per il Dragon Age Day 2023 e condividono delle importanti anticipazioni sulla storia e sulle ambientazioni del prossimo capitolo del GDR.

La Game Director e il Senior Production Advisor di Dragon Age Dreadwolf si riallacciano proprio alle iniziative portate avanti da BioWare con i festeggiamenti per il DA Day e, dalle pagine del sito ufficiale della sussidiaria di EA, approfondiscono i temi trattati dall'ultimo teaser.

Il perno attorno al quale verte la lettera aperta pubblicata da Busche e Darrah è ovviamente rappresentato dal Thedas, lo scenario che farà da sfondo alla prossima avventura fantasy vissuta dai fan di Dragon Age. I due esponenti di BioWare riflettono sull'importanza del canovaccio narrativo e degli eventi legati alla storia, sottolineando un interessante aspetto del processo di sviluppo di Dreadwolf.

Nel messaggio condiviso da BioWare, leggiamo infatti che "la storia di Dreadwolf ci ha permesso di creare molte più location rispetto ai giochi precedenti di Dragon Age, incluse ambientazioni che avete sempre desiderato visitare e altre di cui non avete mai sentito parlare prima. Abbiamo ritenuto che questa fosse la soluzione migliore per la storia che vogliamo raccontare, perciò speriamo che vi piaccia tanto quanto piace a noi!".

Rimanendo in orbita EA, vi ricordiamo che da qui ai prossimi giorni è previsto il lancio del ricchissimo Holiday Update di EA Sports FC 24 con un mare di aggiunte e ottimizzazioni per il simulatore calcistico 'erede' di FIFA.