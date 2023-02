Dragon Age Dreadwolf: combat system come Final Fantasy 15 e uscita nel 2024?

Mentre i ragazzi di BioWare continuano a lavorare nel silenzio mediatico più assoluto, è arrivato Tom Henderson a riportare alla ribalta il nome di Dragon Age Dreadwolf, un gioco annunciato nel dicembre del 2018 e che dà l'impressione di essere ancora piuttosto lontano dagli scaffali.

Sulle colonne di Insider-Gaming, Henderson si è innanzitutto riallacciato al report di Jason Schreier del 25 febbraio 2021, secondo il quale durante lo sviluppo Dragon Age Dreadwolf sarebbe stato privato degli elementi multiplayer e trasformato in un'esperienza principalmente single player.

Secondo due differenti fonti di Henderson, in ogni caso, sembrerebbe che quegli elementi multigiocatore siano ancora in qualche modo percepibili nel gioco. Una delle due ha accomunato Dragon Age Dreadwolf a Destiny, dal momento che il gioco di ruolo di BioWare includerebbe un hub centrale che nell'idea di design originale avrebbe dovuto fungere da punto di raccolta per i giocatori in partenza per le missioni.

Per il resto, i ben informati hanno descritto un gioco con un gameplay loop fedele agli stilemi della saga, che dovrebbe prevedere il reclutamento di nuovi membri per il party e il loro potenziamento. Tali compagni sarebbero destinati a popolare l'hub centrale di cui sopra, al quale sarebbe possibile accedere attraverso un portale. Per quanto riguarda il sistema di combattimento, le fonti lo hanno accomunato a quello di Final Fantasy 15, che consente di controllare in maniera diretta un solo personaggio e di impartire solamente degli ordini a tutti gli altri.

Nonostante Dragon Age Dreadwolf sia giocabile dall'inizio alla fine già da diversi mesi, la build che hanno avuto modo di vedere le persone contattate da Henderson sembrerebbe ancora piuttosto arretrato, essendo priva di alcune voci di dialogo e provvista di molti testi placeholder. Le fonti non hanno dato indicazioni sulla data di lancio, ma alla luce di quanto hanno riferito Henderson punta al 2024.