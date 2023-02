Dragon Age Dreadwolf: emergono nuovi dettagli sul gioco di BioWare

Giungono nuove notizie inerenti a Dragon Afe Dreadwolf, l'attesissimo capitolo inedito della popolare saga videoludica di BioWare. Dopo le novità relative al superamento della fase alpha di Dragon Age Dreadwolf, si torna a parlare di quello che, secondo i rumor, sarebbe un gioco differente da come concepito agli inizi.

Le fonti della notizia suggeriscono un cambio di rotta nella fase produttiva del progetto che ha portato ad un'esperienza del tutto differente. D'altronde, si parla pur sempre di un titolo i cui lavori sono iniziati ormai da diversi anni e la cui natura, per forza di cose, è stata stravolta con l'avanzare dello stato del gioco.

Tuttavia, sembrerebbe che le modifiche apportate a Dragon Age Dreadwolf riguardino soprattutto la componente single-player e multiplayer del gioco: chi ha avuto modo di provare l'alpha del titolo riferisce di aver percepito la presenza di elementi tipici delle produzioni online in Dreadwolf. "Il gioco sembra un po' come Destiny, con un'hub centrale dove i giocatori potevano probabilmente riorganizzarsi prima di procedere con la missione successiva".

Le affermazioni delle fonti suggeriscono quindi che l'idea iniziale potesse essere quella di creare una componente similare a ciò che è già presente in altre esperienze videoludiche. In ogni caso, però, sembrerebbe che l'hub sia comunque rilevante nel gioco, anche in seguito a quello che sarebbe un importante cambio di rotta nella fase produttiva.

Si può pensare che l'idea di fondo sia in linea con le precedenti iterazioni del brand, ma si attendono ulteriori aggiornamenti sullo stato dei lavori per conoscere nuovi dettagli. Intanto, però, proprio su quel fronte è stato annunciato di recente che il production director di Dragon Age Dreadwolf ha abbandonato BioWare.