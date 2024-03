Dragon Age Dreadwolf esce nel 2024? 'BioWare è fiduciosa', spiega Jeff Grubb

Il rumoreggiato lancio nel 2024 di Dragon Age Dreadwolf torna al centro del dibattito della community con le ultime indiscrezioni raccolte da Jeff Grubb. Il giornalista e insider spiega infatti di aver ricevuto da alcuni membri di BioWare delle rassicurazioni in merito all'uscita entro fine anno del kolossal GDR.

Nel corso dell'ultimo podcast Game Mess, il redattore di VentureBeat ha discusso proprio del prossimo, attesissimo capitolo della serie ruolistica di Dragon Age per fare da grancassa mediatica alle nuove anticipazioni in merito alla finestra di commercializzazione di Dreadwolf.

Grubb sostiene infatti di aver ricevuto da alcuni dipendenti di BioWare delle importanti rassicurazioni sull'attuale stadio di sviluppo del progetto e, più in generale, sul clima che si respira tra gli uffici della sussidiaria di Electronic Arts.

A detta dei membri anonimi di BioWare interpellati da Jeff Grubb, i lavori sul titolo procedono spediti e il team si sente fiducioso riguardo l'uscita di Dragon Age Dreadwolf entro e non oltre la fine di quest'anno, tanto su PC quanto su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Alle anticipazioni degli sviluppatori si sommano poi le considerazioni del giornalista di VentureBeat che, nel riallacciarsi al video di Dragon Age Dreadwolf mostrato durante il Dragon Age Day 2023, ritiene che l'uscita del titolo entro fine anno debba essere presa in seria considerazione, specie in funzione del Full Reveal pianificato da BioWare per questa estate.