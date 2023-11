Dragon Age Dreadwolf esce nel 2024? Lo suggerisce un curriculum

Se da un lato l'uscita di Mass Effect Next non avverrebbe prima del 2028 secondo le ultime indiscrezioni, per l'altro atteso Action/RPG di BioWare, Dragon Age Dreadwolf, la situazione sarebbe ben diverso e l'esordio sul mercato potrebbe non essere ancora troppo lontano.

Stando infatti al curriculum di Kevin Scott, Senior cinematic animator di Electronic Arts, l'uscita del nuovo episodio di Dragon Age sarebbe prevista per il 2024. Scott si è occupato di mocap ed animazioni dei personaggi di Dragon Age Dreadwolf, ma a parte questi dettagli non emerge altro sul nuovo gioco di ruolo fantasy. Va comunque ricordato che finora né EA, né BioWare hanno finora confermato in maniera ufficiale la finestra di lancio per il prossimo Dragon Age, che tra l'altro ancora non è mai stato mostrato in maniera approfondita e sul quale c'è ancora il più stretto riserbo tolte alcune sporadiche comunicazioni ufficiali.

Se davvero l'esordio di Dreadwolf è previsto per il nuovo anno non sono a questo punto da escludere presentazioni approfondite nei prossimi mesi, volte finalmente a svelare più nel dettaglio cosa offrirà il tanto atteso seguito di Dragon Age Inquisition, pubblicato nell'ormai lontano 2014. Negli scorsi mesi il noto insider Jeff Grubb aveva dichiarato che BioWare aveva già in mente una data d'uscita per Dragon Age Dreadwolf, puntando nello specifico all'estate 2024. Sarà davvero così?