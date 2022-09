Dragon Age Dreadwolf tra fan veterani e neofiti: le sfide narrative secondo BioWare

Dallo scorso giugno, da quando BioWare ha confermato che Dreadwolf è il nome ufficiale di Dragon Age 4, non ci sono più state particolarità novità sul prossimo capitolo dell'apprezzata serie RPG fantasy, il cui ultimo gioco, Dragon Age Inquisition, risale ormai al 2014.

Lo sviluppo di Dragon Age Dreadwolf prosegue regolarmente, ma al momento è ancora troppo presto per capire quando il gioco vero e proprio si mostrerà al pubblico. Nel frattempo BioWare fornisce qualche dettaglio aggiuntivo attraverso un nuovo post sul proprio blog ufficiale, con un'intervista a Ryan Cormier e Sylvia Feketekuty, rispettivamente narrative editor e senior writer del prossimo Dragon Age.

Tra i vari dettagli, gli autori si soffermano sulla scrittura della trama del gioco e come si ricollegherà ai precedenti giochi: Cormier assicura che "Dragon Age Dreadwolf offrirà un equilibrio tra dare risposte ai fan su quesiti della serie rimasti irrisolti da tanto tempo e rendere il gioco comprensibile anche per i neofiti o per chi ha giocato solamente ad Inquisition".

Il narrative editor aggiunge che "a differenza delle vaste galassie che esploriamo in altri nostri franchise, Dreadwolf ci riporta nel Thedas, dove possiamo incontrare di nuovo amici e luoghi familiari. Ci sono fan che non hanno più toccato il franchise sin dall'uscita di Inquisition nel 2014, mentre altri hanno letto qualunque fumetto e storia pubblicata da allora. Ma c'è anche chi non ha mai giocato un Dragon Age e non sa dunque chi sia Solas". Alla luce quindi dell'ampio pubblico a cui sarà rivolto il gioco, Cormier evidenzia come il team di sviluppo "discute continuamente su come poter contemporaneamente soddisfare i nostri vecchi fan ed al tempo stesso accogliere quelli nuovi".

Feketekuty dice la sua sulla questione affermando che "ovviamente ci sono molte altre questioni narrative da trattare, ma non possiamo andare più a fondo fino a quando il gioco non sarà disponibile". L'intervento sul blog conclude sottolineando come i lavori su Dragon Age Dreadwolf stiano compiendo progressi sempre più consistenti, e che presto ci sarà molto di ricevere approfondimenti ancora più sostanziosi sull'opera.