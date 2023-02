Dragon Age Dreadwolf sarà un fantasy ambizioso e con libertà di scelta, conferma Bioware

L'hype intorno a Dragon Age Dreadwolf continua a crescere grazie a un nuovo post degli sviluppatori di Bioware pubblicato sul loro blog ufficiale. All'interno del comunicato, il team ha svelato le proprie ambizioni e la mission del loro nuovo titolo di punta, che promette di essere quanto mai memorabile e profondo.

All'interno del post, Bioware ha svelato di voler provare un approccio del tutto nuovo con Dreadwolf, provando a dare importanza a ogni singola scelta del giocatore, soprattutto per quello che riguarda l'albero delle abilità:

"Volevamo davvero avere qualcosa che permettesse ai giocatori di costruire il proprio personaggio nel modo più fantasioso possibile. E poiché stiamo supportando così tante scelte, abbiamo progettato qualcosa che può essere ampiamente personalizzato, al contrario di un sistema di progressione più lineare".

"Per noi era molto importante che la fantasia di giocare una certa classe e le opzioni di personalizzazione venissero trasmesse chiaramente e a colpo d'occhio senza sopraffare il giocatore. Per il nostro team è stato fondamentale prendere qualcosa di solitamente complesso e renderlo accessibile e semplice da leggere".



La volontà degli sviluppatori è insomma quella di rendere la progressione eccitante e gratificante. E per fare ciò, il team ha puntato sullo sviluppo di un albero delle abilità non lineare, diversamente da quanto proposto nei capitoli precedenti della serie.

Per ora purtroppo non abbiamo informazioni più concrete in merito alle possibilità di gameplay di questa produzione. Ma c'è da dire che i leak di Dragon Age Dreadwolf hanno sicuramente infiammato la community.