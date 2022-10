Dragon Age Dreadwolf è giocabile dall'inizio alla fine: il GDR supera la fase Alpha

Giungono notizie incoraggianti da BioWare, con lo studio di sviluppo canadese che ha fornito un importante aggiornamento riguardante lo stato dei lavori su Dragon Age Dreadwolf, il prossimo capitolo dell'amata serie ruolistica.

Gli sviluppatori hanno confermato che Dragon Age Dreadwolf ha superato lo stadio di Alpha, e si presenta oggi come un'esperienza coerente e giocabile dall'inizio alla fine. Queste le dichiarazioni del Responsabile generale Gary McKay:

"Nel mio ultimo blog, a febbraio, affermavo che il prossimo gioco di Dragon Age era entrato nella fase di produzione. Be', abbiamo fatto molta strada da allora e il team è incredibilmente felice di annunciare un enorme passo avanti nello sviluppo del gioco che ora conoscete come Dragon Age: Dreadwolf. Abbiamo appena completato la nostra fase Alfa! Fino a questo momento, abbiamo lavorato molto sulle varie parti del gioco, ma è solo nella fase Alfa che un gioco mostra il suo volto. Ora, per la prima volta, possiamo provare l'intero gioco, dalle prime scene della prima missione fino alla fine. Possiamo vedere, ascoltare, sentire e giocare il tutto come un'esperienza omogenea".

Da questo momento in poi il team di sviluppo potrà concentrarsi su aspetti come la fedeltà visiva e le iterazioni sulle funzionalità di gioco. Interverranno i team di controllo qualità e verranno effettuai approfonditi test interni. "Inoltre, ora possiamo vedere il ritmo del gioco, il modo in cui le relazioni si evolvono nel tempo possono progredire del giocatore e la partecipazione narrativa. Possiamo riprendere la storia che abbiamo scritto e verificare se la stiamo esprimendo bene attraverso i personaggi, i dialoghi, i filmati e, in ultima analisi, il viaggio del giocatore", ha inoltre aggiunto McKay.

Bioware ha inoltre confermato come in questo nuovo episodio avremo l'opportunità di visitare la città di Minrathous, la capitale dell'Impero Tevinter: "Abbiamo parlato di Minrathous nei giochi precedenti e ora potrete finalmente visitarla! È una città costruita e alimentata dalla magia, ed è spettacolare vedere i modi in cui ciò si esprime nella sua identità visiva, e il confronto con le città precedenti visitate in Dragon Age".

BioWare ha descritto come "incredibile" il periodo creativo che sta vivendo, e non ha mancato di ricordare ai fan di essere parallelamente al lavoro sul prossimo gioco single player di Mass Effect. Chissà che lo studio non ci regali qualche novità più sostanziosa riguardo ai suoi lavori nel corso del TGA 2022 che si terrà a dicembre.