Dragon Age Dreadwolf, Hans Zimmer alle musiche? Lo afferma il compositore di Inquisition

Procedono i lavori su Dragon Age Dreadwolf, il quarto episodio della serie RPG fantasy di BioWare ed Electronic Arts. In occasione del Dragon Age Day lo scorso 4 dicembre, gli sviluppatori hanno condiviso un nuovo video di Dragon Age Dreadwolf incentrato su Solas, senza tuttavia fornire dettagli più corposi sullo sviluppo del gioco.

Sappiamo che Dragon Age Dreadwolf ha superato la fase Alpha ed è già giocabile dall'inizio alla fine, tuttavia per il momento BioWare non ha fornito indicazioni precise su un'eventuale finestra di lancio per l'opera. Nel frattempo un tweet ora cancellato da Trevor Morris scatena speculazioni sulla colonna sonora del nuovo Dragon Age: rispondendo ad un suo follower che si augurava il suo ritorno anche per il prossimo gioco, l'autore delle musiche di Dragon Age Inquisition rivela che non è coinvolto nello sviluppo di Dreadwolf, e che a prendere il suo posto ci sarebbe, tra gli altri, persino Hans Zimmer, uno dei più celebri compositori cinematografici attualmente in attività.

"No, mi hanno scartato per il signor Zimmer ed altri, ma grazie per l'apprezzamento", ha affermato Morris nel suo messaggio cancellato. Finora BioWare ed EA non hanno mai annunciato in maniera ufficiale il coinvolgimento di Zimmer nel prossimo gioco di Dragon Age, e resta dunque da vedere se è davvero parte del progetto oppure no.

Hans Zimmer ha già collaborato per la creazione di colonne sonore videoludiche in passato, realizzando brani per giochi come Call of Duty Modern Warfare 2 del 2009, Crysis 2, Skylanders Spyro's Adventure e The Simpsons Game. Che sia pronto a ripetersi con Dragon Age Dreadwolf?