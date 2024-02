Dragon Age Dreadwolf e Judas escono nel 2024? Sì, secondo Epic Store

Con un post riepilogativo dedicato ai risultati del 2023 e ai piani per l'anno corrente, Epic Games Store ha rivelato nuovi interessanti dettagli sulla piattaforma degli autori di Fortnite dedicata al gaming su PC, non mancando di offrire degli interessanti spunti sui titoli in arrivo nei prossimi mesi.

Come rivelato in un nuovo post sul blog del marketplace, i giocatori hanno speso 950 milioni di dollari in giochi disponibili su Epic Games Store, in crescita del 16% su base annua. Tuttavia, la spesa per titoli di terze parti è diminuita del 13% arrivando a 310 milioni di dollari. Quindi, i giochi proprietari dell'azienda (in particolare Fortnite, naturalmente) continuano a rappresentare la fetta sostanziale dei guadagni.

Il picco di DAU (giocatori attivi quotidianamente) è stato di 36.1 milioni, mentre i MAU (giocatori attivi mensilmente) hanno toccato quota 75 milioni a dicembre. Il catalogo del negozio è aumentato di 1.300 nuove uscite lo scorso anno, per un totale di oltre 2.900 titoli. Nel 2023, Epic Games Store ha offerto 86 giochi gratuiti per un valore di oltre $2.055.

Complessivamente, i titoli free-to-play hanno generato 586 milioni di download in totale. Fortnite è rimasto il titolo più giocato nel 2023, seguito da Genshin Impact, Rocket League, Dead Island 2 e Grand Theft Auto V. Il secondo livello di entrate include i nomi di Hogwarts Legacy, Alan Wake 2, The Lord of the Rings: Return to Moria, Red Dead Redemption 2 e FIFA 23. Nella top 20 troviamo anche EA Sports FC 24, Assassin's Creed: Mirage, Cyberpunk 2077 e Honkai: Star Rail.

Epic Games aggiungerà un nuovo gestore dei download, il supporto per gli abbonamenti e altre funzionalità al suo negozio nel 2024. L'azienda lancerà anche il suo marketplace in versione mobile su dispositivi iOS in Europa.

Infine, come accennavamo in apertura, il post fornisce delle sorprendenti anticipazioni riguardo alla lineup di titoli in arrivo nel 2024. Stando a quanto leggiamo, nel 2024 assisteremo all'arrivo su EGS (e non solo) di Dragon Age Dreadwolf e Judas. Nel caso dell'RPG di BioWare, abbiamo davvero poche informazioni ma la compagnia canadese ha confermato un approfondimento legato al nuovo capitolo di Dragon Age in estate. Passando al nuovo gioco del papà di BioShock, sappiamo che Judas era originariamente previsto entro l'anno fiscale 2024 di Take-Two, dunque entro marzo di quest'anno. Non essendoci però stato un annuncio riguardante la data di lancio, è altamente probabile che il titolo abbia subito uno slittamento ad un altro mese dell'anno solare.