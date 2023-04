Dragon Age Dreadwolf, novità in arrivo? EA contatta la Wiki della serie

Con la conferma dell'ingresso di Dragon Age: Dreadwolf in fase di post-produzione, sembra che qualcosa si stia muovendo in casa Electronic Arts sul fronte della promozione del gioco.

La segnalazione arriva dai responsabili della Wiki dedicata alla serie di Dragon Age. Tramite il portale del fandom, è infatti stata pubblicata una conversazione intercorsa tra i gestori del sito e il team PR di EA. All'interno di quest'ultima, si fa riferimento alla possibilità di posizionare i prossimi trailer di Dragon Age: Dreadwolf all'interno della pagina principale della Wiki, contestualmente all'avvio di un processo di personalizzazione estetica del portale ispirato proprio al nuovo capitolo.



Al momento, non sembrano esservi dettagli troppo specifici sulle tempistiche o i contenuti di una eventuale partnership tra i due attori, ma l'avvio di un dialogo su questo fronte sembra aprire la strada a imminenti aggiornamenti sullo stato dei lavori di Dragon Age: Dreadwolf. In una visione ottimistica, non è da escludere che il GDR possa tornare a mostrarsi in azione all'inizio dell'estate, all'interno di una delle molteplici finestre comunicative che andranno a sostituire l'E3 2023.

In vista del completamento dello sviluppo del nuovo gioco di ruolo, ricordiamo che Mark Darrah è tornato a bordo del team BioWare come collaboratore esterno. Lo storico veterano dell'IP si è messo a disposizione degli autori in congiunzione con il team EA impegnato con il nuovo capitolo della serie Mass Effect.