Dragon Age Dreadwolf perde il suo production director: veterano di BioWare ai saluti

Lo sviluppo di Dragon Age Dreadwolf prosegue, sebbene negli scorsi mesi siano state poche le novità sull'atteso nuovo episodio della serie Action/RPG fantasy di BioWare. Una novità arriva adesso, seppur non proprio positiva: un membro storico di BioWare ha infatti lasciato la compagnia.

Dopo 19 anni di onorato servizio, Mac Walters lascia la software house canadese e di conseguenza il suo ruolo come production director del quarto episodio principale di Dragon Age. L'autore ha confermato il suo addio in un post sulla propria pagina LinkedIn, senza tuttavia spiegare gli esatti motivi dietro questo importante cambiamento: "Alla fine dello scorso anno ho deciso di lasciare BioWare. Questi ultimi 19 anni sono stati un'esperienza che mi ha cambiato la vita, ed hanno reso la scelta di andarmene molto difficile".

Oltre al suo ruolo in Dreadwolf, Walters è noto per essere stato il lead writer di Mass Effect 2 e del suo seguito Mass Effect 3, oltre aver vestito anche i panni del creative director per Mass Effect Andromeda ed essere stato coinvolto nella produzione di Mass Effect Legendary Edition in qualità di project director. Non è chiaro al momento chi prenderà il suo ruolo per i lavori su Dragon Age Dreadwolf e come la sua uscita di scena andrà ad influire sullo sviluppo.

Alla fine del 2022 si erano diffuse voci su Hans Zimmer possibile compositore di Dragon Age Dreadwolf, ma a parte questo non ci sono stati ulteriori dettagli. Sappiamo quantomeno che Dragon Age Dreadwolf è già giocabile dall'inizio alla fine avendo superato la fase Alpha dello sviluppo: che nei prossimi mesi arrivi finalmente un trailer concreto sulla prossima opera di BioWare?