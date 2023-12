Dragon Age Dreadwolf: il richiamo del Thedas nel teaser che precede il Full Reveal

Dopo aver festeggiato il DA Day 2022 con Solas e un video di Dragon Age Dreadwolf, BioWare riapre una finestra sulla dimensione fantasy dell'amata serie ruolistica con un teaser che precede il Full Reveal del prossimo, attesissimo capitolo.

In coincidenza del Dragon Age Day 2023, la sussidiaria nordamericana di Electronic Arts sceglie quindi di aggiornare le pagine del proprio sito ufficiale per farci ammirare delle immagini in-engine inedite di Dragon Age Dreadwolf accompagnate da un teaser che ci riporta nel Thedas, lo scenario che farà da sfondo alle avventure da vivere nel nuovo capitolo dell'odissea ruolistica.

L'ultima finestra aperta da BioWare sull'universo fantasy di Dragon Age ricalca le dichiarazioni condivise dagli stessi sviluppatori nei mesi scorsi, con gli esponenti della software house desiderosi di informare gli appassionati sulla grande ambizione e libertà di scelta di Dragon Age Dreadwolf, due aspetti che si rifletteranno nelle dinamiche di gameplay e nella progressione delle attività da svolgere esplorando il Thedas.

Il nuovo teaser che celebra il DA Day 2023 offre anche delle importanti anticipazioni sulla roadmap seguita da BioWare per la presentazione ufficiale di Dragon Age Dreadwolf, con il Full Reveal pianificato per l'estate del 2024. Solo allora, quindi, scopriremo tutti i dettagli sul gameplay e sulle tempistiche di commercializzazione del quarto capitolo 'maggiore' di Dragon Age. Nel frattempo, date un'occhiata al nuovo video e alle immagini in calce alla notizia e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate al riguardo.