Dragon Age Dreadwolf: i tester dell'Action/RPG BioWare sono stati licenziati

Nel corso del 2022 i tester di Dragon Age 4 scioperarono chiedendo migliori condizioni di lavoro e fondando un sindacato con lo scopo di tutelare i propri diritti. Circa un anno dopo, i membri del gruppo sono stati licenziati.

I tester erano tutti parte di Keywords Studios, società irlandese fondata nel 1998 e nata con lo scopo di sostenere le software house di tutto il mondo attraverso incarichi di controllo qualità e supporto tecnico. Keywords Studios aveva creato questo gruppo interno proprio per sostenere BioWare nello sviluppo di Dragon Age Dreadwolf, collocandolo ad Edmonton in Canada. Tuttavia lo scorso settembre la compagnia canadese ha deciso di non rinnovare la propria partnership con il team irlandese preferendo muoversi in maniera autonoma.

Di conseguenza, Keywords Studios ha licenziato tutti i suoi dipendenti precedentemente impegnati nel supporto a BioWare per il nuovo Dragon Age. La conferma arriva da Liz Corless, global head of marketing di Keywords Studios: "Possiamo confermare che purtroppo i 13 membri del nostro staff situati ad Edmonton in Canada non fanno più parte del nostro business dopo la conclusione degli accordi con il nostro cliente".

Resta ora da capire come BioWare porterà avanti il controllo qualità su Dragon Age Dreadwolf d'ora in avanti. Intanto BioWare è stata denunciata da alcuni suoi ex dipendenti in quanto non avrebbe garantito loro la giusta liquidazione.