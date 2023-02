Dragon Age Dreadwolf vittima di un leak: trapelano video e immagini del GDR di BioWare

A poche ore dal report di Tom Henderson, che ha condiviso in rete alcuni retroscena sullo sviluppo di Dragon Age Dreadwolf, l'atteso gioco di ruolo di BioWare torna al centro dell'attenzione, stavolta a causa di un leak.

Nella notte hanno cominciato a circolare in rete una breve clip di gameplay e una serie di immagini che l'autore del leak assicura appartenere a Dragon Age Dreadwolf. Il materiale condiviso, che potete visualizzare a questo indirizzo, non è particolarmente sostanzioso, ma appare senza dubbio degno di nota poiché il gioco non si era mai mostrato prima d'ora. Il leaker afferma d'aver preso la decisione di diffondere il materiale dopo aver letto l'articolo di Tom Henderson, inoltre si è detto "onestamente scioccato" per l'assenza di un video di gameplay nel corso dei Game Awards dello scorso dicembre.

La clip sarebbe tratta da un filmato ben più esteso di circa 20 minuti registrato su una versione Alpha del gioco, con texture mancanti, modellazione degli ambienti incompleta e skybox provvisorie. L'autore del leak ha preferito non condividerlo della sua interezza, in compenso ne ha descritto i contenuti. Il gameplay in questione si svolge interamente a Weisshaupt, la fortezza che funge da Quartier Generale per l'ordine dei Custodi Grigi. Il personaggio controllato dal giocatore è un cavaliere di razza elfica munito di spada e scudo, nonché affiancato da due membri del party, un altro cavaliere e una nana ladra. I tre si fanno largo sconfiggendo numerosi Darkspawn per poi raggiungere la Libreria, dove trovano un possente drago che aspetta solamente di essere annientato.

A questo punto il leaker contraddice in parte quanto riferito da Henderson, poiché descrive un sistema di combattimento in tempo reale accomunandolo a quello di God of War, per poi affermare di non comprendere appieno l'accostamento a Final Fantasy 15. Il personaggio può saltare, mettere a segno una serie di combo, utilizzare delle abilità e riempire una barra che gli consente di utilizzare una mossa speciale. Il giocatore non può controllare in maniera diretta gli altri membri del party, ma solo fornire loro indicazioni e ordini su come comportarsi in combattimento (come riferito anche da Henderson), inoltre l'interfaccia utente appare simile a quella di Dragon Age Inquisition, quantomeno in questa fase dello sviluppo (l'UI rappresenta di solito l'ultimo aspetto che viene finalizzato in un gioco).

Le informazioni condivise appaiono davvero interessanti, specialmente perché riguardano un gioco di cui non ci è mai stato detto e mostrato nulla, tuttavia vi consigliamo di prenderle con le pinze in attesa di comunicazioni ufficiali da parte di BioWare.