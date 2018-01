Dragon Age: Duri nella Città Superiore, il romanzo di Varric, arriva nel mondo reale

è certamente uno dei personaggi e companion più apprezzati della serie di Dragon Age : introdotto con il secondo capitolo, ed apparso anche in, Varric è un compagno abile, leale, e molto spesso anche divertente.

In Dragon Age: Inquisition è possibile trovare sparsi per il Thedas 19 capitoli di Duri nella Città Superiore, romanzo scritto proprio da Varric Tethras. Grazie a Dark Horse Books, Penguin Random House e Mary Kirby di BioWare, l'opera del compagno d'avventure dell'Inquisitore prenderà luce nel mondo reale e verrà distribuito nelle vere librerie. Il romanzo, descritto come una "collected edition", si comporrà di un totale di 96 pagine, di cui 24 illustrate, e vanterà una copertina realizzata dall'artista E.M. Gist.

Duri nella Città Superiore verrà distribuito a partire dal mese di luglio, ma al momento non sappiamo se verrà realizzata una localizzazione per noi lettori italiani.