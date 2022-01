Dragon Age Inquisition: lo spettacolare fan remake in Unreal Engine 5

Mentre aspettiamo notizie sul futuro di Dragon Age possiamo consolarci con il fan remake di Dragon Age Inquisition realizzato con l'Unreal Engine 5 da un appassionato giocatore della serie. Il risultato? Sicuramente interessante.

Dragon Age Inquisition è uscito nel 2014 come progetto cross-gen basato sul Frostbite Engine di DICE, la volontà quindi di ricostruire il gioco in Unreal Engine 5 è certamente lodevole. Al momento gli sviluppatori hanno riprodotto solamente la zona denominata The Crow Fens, non sappiamo fino a che punto il team si spingerà considerando che il progetto difficilmente verrà completato non solo per le numerose sfide tecniche ma anche per problemi di copyright.

E' pur vero che questo fan remake non ci aiuta a capire come sarà la grafica del prossimo gioco della serie dal momento che Dragon Age 4 utilizzerà con ogni probabilità il motore Frostbite e non l'Unreal Engine 5. Possiamo considerare l'opera un "semplice" esercizio di stile forse fine a se stesso ma certamente piacevole da vedere.

Dragon Age 4 (titolo provvisorio) è ancora privo di una data di lancio, BioWare sta lavorando non solo sulla serie fantasy ma anche sul prossimo Mass Effect, due progetti ambiziosi per il futuro dello studio, negli ultimi anni apparentemente in crisi e che ha dovuto fare i conti con il flop di Anthem.