Dragon Age Inquisition in Unreal Engine 5: Lumen e Nanite in azione

Dopo aver dato vita all'area di The Crow Fens di Dragon Age: Inquisition in Unreal Engine 5, il creativo artista Leo Torres torna a dedicarsi all'apprezzato GDR.

Sempre sfruttando le potenzialità della nuova iterazione del motore grafico di Epic Games, il professionista ha infatti deciso di realizzarne una ulteriore trasposizione. Con il video che trovate in apertura a questa news, l'appassionato ha infatti dato vita ad una nuova location di Dragon Age: Inquisition. Questa volta, la scelta è ricaduta sull'area di The Fallow Mire, con una Tech Demo cinematica dedicata.

Originariamente realizzata da BioWare tramite Frostbite 3, l'avventura ruolistica vede così modificato il proprio scheletro, ora plasmato dall'Unreal Engine 5. Area particolarmente suggestiva sul fronte dell'illuminazione, The Fallow Mire è stata creata con l'ausilio delle nuove feature del motore grafico Epic Games, quali Lumen e Nanite. Per raggiungere tale risultato, l'autore ha dedicato particolare attenzione alla resa della nebbia e degli effetti di luce. Direttamente in apertura a questa news, potete trovare il video realizzato da Leo Torres, cosa ve ne pare del risultato finale di questa rivisitazione fan-made?



Nel frattempo, ricordiamo che BioWare non ha ancora offerto dettagli precisi in merito al periodo di lancio di Dragon Age 4, ancora privo di un titolo ufficiale definitivo.