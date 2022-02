Dragon Age Legendary Edition: Remaster in arrivo per la Trilogia? Jeff Grubb è pessimista

Durante l'ultimo podcast GrubbSnax, il noto giornalista e insider Jeff Grubb non ha discusso solamente della finestra di uscita di Dragon Age 4 ma ha condiviso delle interessanti precisazioni sulle voci di corridoio legate al possibile sviluppo, da parte di BioWare, di una Remaster della Trilogia di Dragon Age.

Nella cornice comunicativa del podcast organizzato da Giant Bomb, il redattore di Venturebeat ha attinto alle sue fonti per precisare che nulla, dalle parti di BioWare ed Electronic Arts, sembra presagire lo sviluppo di una qualsivoglia collezione rimasterizzata dei primi tre capitoli di Dragon Age.

A detta di Grubb, infatti, non ci sarebbero i "presupposti narrativi" per un'operazione commerciale sulla falsariga di Mass Effect Legendary Edition. A differenza della remaster dell'odissea spaziale in tre atti del Comandante Shepard, la trilogia di Dragon Age, DA2 e Inquisition sarebbe difficilmente riassumibile in una singola riedizione current-gen poiché ogni capitolo è da considerarsi come un prodotto a se stante, tanto nella storia quanto nell'approccio al gameplay.

