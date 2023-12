Dragon Age: la magia scorre potente in un cosplay di Morrigan per Dreadwolf

Dopo aver presentato Mass Effect Epsilon con un trailer in-engine che ci ha lasciati di stucco, BioWare rincara la dose. Nel corso del Dragon Age Day è stato pubblicato anche un teaser che ci porta nel mondo fantasy del prossimo capitolo di una delle serie di GDR più apprezzate dalla community di appassionati.

Il teaser di Dragon Age Dreadwolf suona il richiamo nel Thedas attraverso un filmato realizzato con motore grafico di gioco che ci permette di ammirare le meraviglie della prossima mappa in cui sarà ambientata l'epopea ruolistica.

La software house canadese sussidiaria di Electronic Arts ha offerto anche grossi sviluppi per quanto riguarda la produzione. I veli su Dragon Age Dreadwolf verranno ufficialmente levati nell'estate del 2024 attraverso una presentazione che ci fornirà maggiori sui dettagli di gioco e sui tempi di pubblicazione.

In attesa della prossima stagione estiva, la cosplayer Exactly Illyana ci porta indietro nel tempo con uno dei personaggi più apprezzati della saga. In questo cosplay di Morrigan da Dragon Age torniamo al fianco della stregona, questa volta in una veste oscura e che trabocca di magia. Figlia della grande maga Flemeth, che tuttavia aveva intenzione di approfittare di lei, è stata grande protagonista della trilogia pubblicata tra il 2009 e il 2014. Al momento non sappiamo ancora se potrà esserci anche nell'atteso prossimo episodio della serie.