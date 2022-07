Dragon Age e Mass Effect: i vecchi DLC diventano gratis su PC, addio ai BioWare Points

Electronic Arts ha ufficialmente deciso di porre fine all'esistenza dei BioWare Points, ovvero la valuta un tempo obbligatoria per acquistare i DLC dei giochi delle serie di Dragon Age e Mass Effect su PC via Origin.

Un dettaglio che anni fa faceva discutere animatamente i giocatori è che i DLC dei giochi BioWare richiedevano di comprare molteplici pacchetti da 800 BioWare Points, con la conseguenza di conservare dei punti in eccesso mai più utilizzati, seppur acquistati.

Il controverso metodo di monetizzazione sparirà completamente a partire dall'11 ottobre di quest'anno, come rivela Electronic Arts tramite una mail inviata a chi ancora possiede i propri BioWare Points sul proprio account Origin.

"Ti stiamo contattando per informarti che a partire dall'11 ottobre 2022, i punti BioWare non saranno più disponibili come valuta nel negozio Origin. Altre valute come Crystals e Platinum in altri titoli BioWare rimangono inalterate", si legge nel messaggio diffuso dal publisher.

Questo comporta che alcuni dei DLC dei classici giochi di ruolo BioWare che prima potevano essere acquistati solo con i punti BioWare sono ora disponibili gratuitamente. Potete quindi accedere a Origin e riscattare i DLC per Dragon Age: Origins, Dragon Age 2, Mass Effect 2 e Mass Effect 3 selezionando i giochi nella vostra libreria, facendo clic su "Contenuti Extra", e infine selezionando "Ottieni Gratis".

Sebbene Mass Effect Legendary Edition contenga tutti i DLC per giocatore singolo, se possedete le versioni originali di Mass Effect 2 e 3 potete ora scaricare le espansioni Lair of the Shadow Broker e Citadel per zero euro, così come i contenuti aggiuntivi di Mass Effect 3. Tuttavia, i pacchetti DLC multiplayer non sono gratuiti, ed entro i prossimi tre mesi potreste pensare di utilizzare i vostri BioWare Points che eventualmente possedete per riscattarli (sarà comunque possibile accedervi tramite i crediti guadagnati in-game).

La mail di Electronic Arts si conclude affermando: "Non preoccuparti, avrai comunque accesso a qualsiasi contenuto precedentemente acquistato utilizzando i punti BioWare. Siamo qui per supportarti se hai domande al riguardo, contatta EA Help".