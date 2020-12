Dragon Age: un nuovo trailer presenta alcune ambientazioni e i personaggi del famoso GDR

Come preannunciato nei giorni scorsi i ragazzi di Bioware hanno approfittato dei riflettori dei The Game Awards 2020 per rilanciare l'ultimo capitolo del famoso franchise di Dragon Age con un nuovo trailer in CGI.

A pochi giorni dai festeggiamenti per la giornata dedicata a Dragon Age, Bioware ha rilanciato il nuovo capitolo della saga ancora in sviluppo con un trailer in computer grafica che ne introduce l'ambientazioni. Il gioco, che dovrebbe essere intitolato semplicemente Dragon Age (senza quindi l'utilizzo della numerazione), sarà ambientato nel mondo di Thedas e vedrà il ritorno di una vecchia conoscenza per gli amanti del franchise: il mago elfo Solas.

Recentemente Bioware ha pubblicato una serie di racconti brevi con lo scopo di anticipare alcune delle basi su cui poggerà il nuovo capitolo del celebre GDR. Prima di lasciarvi al filmato vi ricordiamo che Dragon Age è attualmente in sviluppo e sebbene la data di uscita non sia ancora stata annunciata, EA e Bioware prevedono una finestra di lancio intorno al 2022.