Dragon Age Origins: una mod risolve 790 bug e aggiunge scene nascoste

Nonostante siano passati quasi dieci anni dall'uscita, la community di Dragon Age Origins è una delle più attive nel panorama delle modding. Nei giorni scorsi ne è stata notata una in particolare, che può davvero migliorare l'esperienza di gioco, per via della sua natura di bug-fixer.

La patch in questione è stata realizzata dall'utente Paul Escalona, in arte Qwinn, che ha reso disponibile l'Ultimate DAO Fixpack, il cui scopo è quello di riuscire a risolvere ogni singolo bug nello scripting, nelle quest, nella trama, nei dialoghi e quant'altro.

Tale patch ha ad oggi risolto l'impressionante numero di 790 errori nella versione PC del celebre RPG, e la parte migliore è che non si è nemmeno limitata a quello: nella mod sono infatti stati aggiunti alcuni contenuti orginali di BioWare, che ad oggi erano ancora inediti.

Si tratta di scene tagliate o di feature che, presumibilmente per mancanza di tempo, data la vastità del gioco, alla fine non sono state mai aggiunte all'interno del titolo stesso.

Tra i contenuti tagliati c'era ad esempio la possibilità di consegnare Morrigan come apostata, o di risparmiare Mandar Dace. Alistair inoltre può ringraziarci per non averlo reso re, e Shale può venire a salvarci durante una particolare quest.

"Il mio intento è quello di correggere il gioco, non di plasmarlo a mio piacimento", ha dichiarato il modder. "Cambio qualcosa soltanto se mi accorgo che il comportamento del gioco in quel determinato caso non fosse quello inteso dagli sviluppatori". Per cui non aspettatevi cambi nel gameplay o nel sistema di combattimento. E forse è anche giusto così.

Nel frattempo le voci di una remastered di Dragon Age Origins si fanno sempre più insistenti: a voi farebbe piacere una riedizione del gioco?