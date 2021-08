Dragon Age Origins, nuovi What If: tra multiplayer e dungeon master

Capostipite della celebre serie RPG, Dragon Age: Origins si è fatto strada nel corso del 2009 su PC, PlayStation 3 e Xbox 360, con un debutto preceduto da un processo di sviluppo alquanto complesso.

Come noto, la realizzazione del titolo BioWare ha infatti visto il team cambiare engine in corso d'opera, con la conseguente necessità di rivedere molti dei progetti in cantiere per la produzione. In una ricca intervista concessa alla redazione di The Gamer, molteplici sviluppatori di Dragon Age: Origins hanno raccontato degli aneddoti su tale fase dello sviluppo, rievocando alcuni interessanti What If.

Dopo la conferma che il prototipo di Dragon Age: Origins non includeva alcun drago, gli appassionati scoprono ora che il GDR fantasy avrebbe potuto includere anche un ricco comparto multiplayer, oltre ad una modalità dungeon-master. Entrambi i contenuti erano già presenti in una forma embrionale nel momento in cui l'engine NeverWinter Nights fu sostituito dal nuovo TAG Engine. In seguito al passaggio, tuttavia, gli autori non erano più certi che tali modalità potessero essere effettivamente supportate e decisero di escluderle dalla versione finale di Dragon Age: Origins. Un simpatico What If, che avrebbe potuto mutare in maniera rilevante l'esperienza proposto dall'opera BioWare!



E mentre non mancano i retroscena sul passato, resta al momento ancora un mistero la finestra di uscita di Dragon Age 4.