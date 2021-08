Dragon Age: nei primi prototipi, i draghi erano assenti nella serie BioWare

Dragon Age senza draghi sembra un vero paradosso, eppure la nota serie ruolistica firmata BioWare non prevedeva la presenza delle gigantesche creature poi divenute fondamentali all'interno del franchise.

A rivelarlo è stato l'enviromental artist Ian Stubbington, che ha specificato come Dragon Age Origins, indimenticato capostipite della saga fantasy, non avesse un titolo nelle prime fasi di sviluppo. Il team canadese aveva in un primo momento deciso di escludere i draghi dalla storia (sarebbero stati dati per estinti) ma fu proprio la decisione riguardante il nome del gioco a cambiare le carte in tavola:

"All'inizio, Dragon Age non aveva un nome. C'erano alcune idee ma niente di concreto, quindi è stato deciso che uno dei programmatori avrebbe creato un generatore di nomi casuali. Hanno messo insieme qualcosa e hanno aggiunto un sacco di parole fantasy alla lista. Lo abbiamo avviato e ha prodotto alcuni nomi, e quello che ha ottenuto il voto finale dal team è stato ovviamente "Dragon Age". [Lo sceneggiatore principale] David Gaider ha risposto [con] qualcosa del tipo: 'Hmm, sarà meglio aggiungere dei draghi alla storia allora'".

Questo portò a cambiare drasticamente il design e il concept di alcune creature, primi fra tutti gli Arcidemoni, che inizialmente si presentavano come "grandi, mostruose creature in stile anime che sembravano mettere insieme Lovecraft e Final Fantasy", ha aggiunto il managing editor di DA: Origins, Daniel Erickson.

Nel frattempo, rimaniamo in paziente attesa di conoscere nuovi dettagli sul prossimo progetto della serie, Dragon Age 4, in arrivo nel 2023 secondo un'indiscrezione. Lo studio di EA non ha ancora mostrato il gameplay dell'RPG, ma nelle scorse settimane ci ha consolato con una suggestiva concept art dei Corvi di Antiva.