Dragon Quest: gli autori stanno valutando un remake HD-2D per i primi due episodi

Tra le tante sorprese emerse dal live stream volto a celebrare i 35 anni di Dragon Quest, l'annuncio di Dragon Quest III HD-2D Remake è stato tra i più graditi in assoluto per via del modo intrigante con è stata completamente rifatta la realizzazione grafica del classico uscito in Giappone nel 1988.

A fronte dell'accoglienza riservata al progetto, che riprende il motore grafico usato per Octopath Traveler, il creatore della serie in forza a Square-Enix, Yuji Horii, ha rivelato che il team sta valutando anche l'idea di realizzare un remake analogo per i primi due capitoli della serie, ossia il capostipite uscito nel 1986 e Dragon Quest II: Luminaries of the Legendary Line del 1987. Horii sottolinea tuttavia che in tal senso non c'è ancora nulla di deciso e che si tratta soltanto di una mera ipotesi: "Magari più avanti potremmo rifare il primo e il secondo. Così rifare il primo e il secondo potrebbero essere una sorta di sorpresa inaspettata. Vorremmo farlo, ma non c'è ancora nulla di ufficiale".

Per il momento, quindi, è bene restare concentrati sul presente e su ciò che esiste per davvero: Square-Enix ha annunciato Dragon Quest 3 HD-2D Remake, DQ X Offline, Version 6 e Treasure, tantissimi progetti che avranno fatto fare i salti di gioia ai fan della storica serie JRPG. Ma il piatto forte dell'evento è stato l'annuncio di Dragon Quest XII: The Flames of Fate, che uscirà in tutto il mondo in contemporanea mondiale per la prima volta nella serie principale.