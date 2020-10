Dragon Bal Z Kakarot: tutte le novità sul DLC del gioco di carte

Durante il recente Tokyo Game Show 2020, Bandai Namco Entertainment ha svelato alcune interessanti novità sulla modalità "Card Game" in arrivo in Dragon Ball Z Kakarot. Facciamo il punto della situazione.

Innanzitutto, non temete, non ci sarà da sborsare denaro aggiuntivo: CyberConnect2 ha spiegato che il mini-gioco di carte arriverà sotto forma di aggiornamento gratuito insieme al nuovo DLC di Kakarot incentrato su Golden Freezer, nel corso dell'autunno 2020. La modalità si chiamerà Dragon Ball Card Warriors, e non sarà l'unico mini-gioco aggiuntivo, dal momento che in futuro ne verrann aggiunti degli altri.Offrirà delle funzioni online, pertanto per accedervi sarà necessario essere iscritti al PlayStation Plus e Xbox Live Gold.

Le carte di Dragon Ball Card Warriors avranno tanti valori differenti, come livello, vita e potenza d’attacco. Inoltre, completando i vari obiettivi del sarà possibile ottenere ricompense utili a migliorare e arricchire il proprio mazzo. Se volete saperne di più, allora vi consigliamo di guardare il Video Speciale che abbiamo allegato in apertura di notizia. Dragon Ball Z Kakarot, ricordiamo, è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC.