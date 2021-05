Dragon Ball Z Kakarot: nuove immagini per Trunks The Warrior of Hope, l'ultimo DLC

A distanza di oltre due mesi dall'annuncio avvenuto a marzo, Bandai Namco Entertainment ci offre un nuovo sguardo su Trunks: The Warrior of Hope, DLC che sancirà la fine del supporto post-lancio di Dragon Ball Z Kakarot.

La data di uscita precisa è ancora sconosciuta - per ora dobbiamo accontentarci di una generica prima parte dell'estate - in compenso abbiamo ricevuto ben otto screenshot tratti dalla nuova avventura, la cui storia comincia 13 anni dopo la morte di Goku causata dal virus cardiaco e il devastante attacco operato dai cyborg C-17 e C-18, contro i quali i difensori della Terra non hanno potuto fare nulla. Le speranze dell'umanità sono riposte in Trunks, figlio di Vegeta e Bulma giunto dal futuro, forte degli insegnamenti di Gohan, l'unico guerriero sopravvissuto nella timeline alternativa.

Nelle immagini raccolte nella galleria in calce potete ammirare i succitati cyborg C-17 e C-18, e Trunks e Gohan dal futuro, oltre alla prima forma di Cell, personaggi che ricopriranno ruoli di primo piano nel DLC. Il nuovo arco narrativo andrà a completare il Season Pass, che nei mesi scorsi ha già messo a disposizione gli episodi A New Power Awakens 1 & 2.