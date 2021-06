Dragon Bal Z Kakarot: Trunks Il Guerriero della Speranza è il miglior DLC, ma...

Disponibile a partire da oggi 11 giugno, Trunks: Il Guerriero della Speranza è il terzo e ultimo DLC del Season Pass di Dragon Ball Z Kakarot, e per fortuna anche il migliore del lotto.

Abbandonata la piattezza narrativa delle prime due espansioni, stavolta i ragazzi di CyberConnect2 hanno sfruttato a dovere le loro abilità registiche per offrire una sceneggiatura e un impianto scenico di prim'ordine, degni dell'eccellente materiale di partenza, lo splendido special televisivo Dragon Ball Z La storia di Trunks, che narra della terribile adolescenza del figlio di Vegeta prima di compiere il suo miracoloso viaggio nel tempo per avvertire i Guerrieri Z nel passato dell'avvento degli Androidi. I momenti più importanti dello special, come l'incredibile scontro tra Gohan del Futuro e i cyborg e la prima trasformazione di Trunks in Super Saiyan, sono stati riproposti con una cura maniacale.

Trunks: Il Guerriero della Speranza può senza dubbio essere considerato come il miglior DLC di Dragon Ball Z Kakarot, ma non manca qualche problemino sul versante della giocabilità. Se volete approfondire la questione, potete leggere la nostra recensione del DLC Trunks: Il Guerriero della Speranza o guardare la Video Recensione in apertura di notizia. Il contenuto è incluso nel Season Pass, ma può anche essere acquistato singolarmente a 19,99 euro.