Dragon Ball per Android: quali sono i migliori giochi mobile di DB?

La serie ideata da Akira Toriyama è da sempre stata al centro dei riflettori nel mondo videoludico. Il successo di anime e manga con protagonisti Goku e i suoi amici ha garantito la giusta risonanza a tutti i titoli rilasciati per console e PC; e per quanto riguarda gli smartphone?

Esistono davvero molti giochi di Dragon Ball su Android. Gli sviluppatori sfruttano ormai da tempo la sua fama e il fatto che, il più delle volte, si tratta di realizzare dei picchiaduro. Vediamo quindi quali sono i migliori giochi di Dragon Ball disponibili su Android.

Dragon Ball Z Dokkan Battle

Pubblicato direttamente da Bandai Namco (per questo considerabile "ufficiale"), Dokkan Battle unisce una grafica spettacolare a delle meccaniche puzzle/strategy, che rendono interessanti i combattimenti. anche se non ci sono molte animazioni, i disegni con cui sono realizzati i personaggi si caratterizzano per un'estrema fedeltà a quelli che conosciamo tutti e che hanno reso famosa la serie. Tra le nostre pagine troverete una recensione Dragon Ball Z Dokkan Battle.

Dragon Ball Legends

Rilasciato proprio alla fine di Dragon Ball Super, Legends consente al giocatore di rivivere i combattimenti tipici della serie animata svolgendo una partita di carte. Potremmo definirlo un gioco di carte d'azione, che vanta anche l'introduzione di un nuovo personaggio originale disegnato da Akira Toriyama stesso, Shallot.

Dragon Ball Super Card Game Tutorial

Questo gioco sviluppato da Bandai è la versione digitale di Dragon Ball Super Card Game. Si tratta quindi di un altro gioco di carte, che piacerà sicuramente ai fan di Magic in quanto presenta meccaniche piuttosto simili, oltre al fatto che vi permette di allenarvi se nel frattempo possedete anche il gioco di carte fisico.

Dragon Z Quest Action RPG Nonstop Adventure Legend

Sviluppato in origine per Game Boy Advance, questo giochino dal titolo infinito è un beat’em’up con combattimenti 1 contro 1 ambientato all’inizio del manga, coi primi campionati di arti marziali e l’apparizione di personaggi famosi come Piccolo. Consigliato dunque per chi ha amato in particolar modo l'inizio della saga.

Stickman Warriors Super Dragon Shadow Fight

Il classico gioco di Stickman, in cui si controllano gli omini-bastoncino, con l'ambientazione e i personaggi di Dragon Ball. Fluido e scenico al punto giusto, una volta abituati allo stile grafico rischia di creare dipendenza!