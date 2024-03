Dragon Ball, annunciato il primo Parco a Tema del mondo! Sorgerà in Arabia Saudita

Il sogno di milioni di appassionati sta per realizzarsi, anche se piuttosto lontano da noi: a Qiddiya City, alle porte di Riyadh in Arabia Saudita, nascerà il primo parco divertimenti a tema Dragon Ball!

Nei piani della Qiddiya Investment Company, l'azienda che ha finanziato il progetto, c'è un parco divertimenti di 500 mila metri quadrati con 7 differenti aree tematiche ispirate ai luoghi iconici scaturiti dal genio di Akira Toriyama, tra cui la Kame House, la sede della Capsule Corporation e il Pianeta di Beerus. Le oltre 30 attrazioni previste condurranno i visitatori in un viaggio a partire dalla prima serie anime di Dragon Ball fino alla più recente iterazione di Dragon Ball Super. A svettare su tutto ci sarà una costruzione a forma di Drago Shenron alta ben 70 metri circondata dalle montagne russe! Non mancheranno, ovviamente, anche una serie di ristoranti e hotel pensati per accogliere i visitatori da tutto il mondo.

Il parco a tema è ancora in fase progettuale e ci vorranno sicuramente diversi anni prima che arrivi a compimento, nel frattempo potete farvi un'idea su come sarà guardando il trailer allegato in cima a questa notizia. Ricordiamo che nell'ambito di Qiddiya City, mega-progetto incastonato tra le montagne di Tuwaik facente parte del programma Saudi Vision 2030, stanno prendendo forma anche un circuito di Formula 1 e MotoGP (dovrebbe essere pronto per il 2027), lo stadio Prince Mohameed Bin Salman, il parco a tema Six Flags Qiddiya City e il parco acquatico Qiddiya Water Theme Park.

Su EA SPORTS FC 24 Standard Edition PS5 è uno dei più venduti di oggi.