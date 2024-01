Dragon Ball Battle Hour 2024: dove vederlo, giochi, data e ora - Aggiornata

L'evento più atteso dell'anno dai fan dei videogiochi di Dragon Ball sta per tornare, dal momento che mancano pochi giorni alla messa in onda del Dragon Ball Games Battle Hour 2024. Ecco tutto ciò che dovete sapere su date, orari, trasmissioni e videogiochi presenti.

Il Dragon Ball Games Battle Hour 2024 si svolgerà al Los Angeles Convention Center nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 gennaio 2024, dando ampio risalto alla dimensione eSport dei videogiochi ispirati a Dragon Ball. La due giorni losangelina allieterà i presenti con diverse manifestazioni competitive, ovvero le Dragon Ball FighterZ World Tour 2023/2024 Finals, il Dragon Ball Super Card Game 2023 Final Championship, un evento PvP di Dragon Ball Legends e la Dokkan Ultimate Speed Battle di Dragon Ball Z Dokkan Battle.

Per chi non potrà essere al Los Angeles Convention Center il momento più atteso è sicuramente rappresentato dal Dragon Ball Games Producer Panel, durante il quale il produttore della serie Budokai Tenkaichi Ryo Mito e il produttore generale della divisione gaming di Dragon Ball Masayuki Hiran offriranno degli aggiornamenti in merito ai nuovi videogiochi ispirati all'opera di Akira Toriyama, tra cui Dragon Ball: Sparking! Zero (nome ufficiale di Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4) e il nuovo DLC di Dragon Ball Z: Kakarot. Il panel comincerà alle 23:00 di domenica 28 gennaio (orario italiano), ma purtroppo non verrà trasmesso online in streaming. Dovremo accontentarci piuttosto di alcuni estratti ceh verranno pubblicati sul canale YouTube ufficiale di Dragon Ball Battle Hour dopo il termine dell'evento, oltre che delle notizie che inevitabilmente trapeleranno in rete dall'evento.

Agli appassionati di anime segnaliamo invece che alle 03:30 della notte tra il domenica 28 e lunedì 29 gennaio è invece previsto il Dragon Ball Daima Special Panel, durante il quale il produttore esecutivo Akio Iyoku svelerà dei retroscena sulla lavorazione dell'anime Dragon Ball Daima, la cui uscita è prevista nell'autunno del 2024. Per l'occasione, mostrerà anche un artwork inedito! Anche in questo caso bisognerà attendere la fine dell'evento per guardare dei video tratti dal panel.

Maggiori dettagli sul programma potete trovarli sul sito ufficiale di Dragon Ball Games Battle Hour, mentre in cima a questa notizia potete visionare il trailer dell'evento.

Aggiornamento: abbiamo aggiornato la notizia per chiarire che i panel e le varie iniziative del Dragon Ball Games Battle Hour non verranno trasmessi in diretta streaming. Al posto delle dirette, verranno caricati dei video sul canale YouTube ufficiale dopo il termine della manifestazione.