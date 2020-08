Dragon Ball Fighter Z: il Maestro Muten è in forma smagliante nei nuovi screenshot

Prosegue il supporto a Dragon Ball FighterZ, picchiaduro di Arc System Works che in questi mesi sta accogliendo uno dopo l'altro i lottatori aggiuntivi della terza stagione dei contenuti.

Pochi giorni fa è stato annunciato che il prossimo combattente ad unirsi al roster sarà nientepopodimeno che il Maestro Muten, iconico personaggio di Dragon Ball - anche conosciuto come Genio delle Tartarughe grazie al doppiaggio di Mediaset - che non ha certo bisogno di presentazioni. L'esperto di arti marziali si è presentato in uno scoppiettante trailer nel quale ha fatto sfoggio di una delle sue mosse più celebri, l'onda sigillante Mafuba, con la quale ha intrappolato il Grande Mago Piccolo. Oggi, invece, possiamo ammirarlo mentre combatte e lancia una Kamehameha in tanti nuovi screenshot in alta definizione, che abbiamo raccolto nella galleria che trovate in calce a questa notizia.

Il Maestro Muten sarà disponibile a partire dal prossimo mese di settembre. I possessori del FighterZ Pass 3, che al prezzo di 19,99 euro ha già offerto Goku Ultra Istinto e Kefla, potranno ottenerlo senza alcun costo aggiuntivo. Tutti gli altri potranno acquistarlo al solito prezzo di 4,99 euro. Dragon Ball FighterZ, ricordiamo, è disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch.