Dragon Ball FighterZ: 10 personaggi che vorremmo assolutamente come DLC

L'arrivo di Goku Ultra Istinto in Dragon Ball FighterZ è ormai imminente, ma il FighterZ Pass 3 ha ancora 3 personaggi da svelare nei prossimi mesi. Diciamo la verità: vorremmo che il supporto del picchiaduro Arc System continuasse all'infinito, ed ecco perché abbiamo eletto i 10 personaggi che vorremmo assolutamente come DLC.

GOKU Prima Serie

È vero: considerando il personaggio base, la versione SS Blue, quella normale, Goku GT e l'Ultra Istinto, ci sono decisamente troppe varianti del protagonista al momento. Ognuna di esse, però è caratterizzata in modo impeccabile e soprattutto diverso, ed ecco perché ci piacerebbe moltissimo vedere in che modo Arc System comporrebbe il moveset della primissima versione di Son Goku, il bimbo che si allenava sul Monte Paozu.

MUTEN

Sempre dalla prima serie peschiamo il primo maestro di Kakaroth (o il secondo, se consideriamo suo nonno adottivo, Son Gohan). Il "Genio delle Tartarughe", oltre a rappresentare un'aggiunta comica niente male al roster di FighterZ ha anche uno stile di combattimento peculiare e personalizzato, basato sulle arti marziali più nobili e precise in assoluto. Una Super di Livello 3 in cui si trasformerebbe pompando i muscoli, poi, sarebbe davvero oro colato.

BABY

Da una serie all'altra: il primo villain di Dragon Ball GT è, a nostro parere, un'aggiunta doverosa. DB FighterZ al momento ospita nel suo roster Goku GT, e per la legge della logica crediamo che almeno una controparte cattiva al Super Saiyan 4 sia necessaria. Immaginate, poi, una Conclusione Drammatica con Goku che elimina Baby con una Kamehameha x10!

OMEGA SHENRON

Il discorso è più o meno lo stesso di Baby: serve un villain che si contrapponga a Goku GT e, qualora Baby non venisse considerato, c'è pur sempre il cattivo finale della serie GT ad essere disponibile. Peraltro, un recente datamine di Dragon Ball FighterZ punterebbe proprio in questa direzione. Anche qui, poi, l'eventuale Conclusione Drammatica sarebbe d'obbligo, con Goku che polverizza il drago malvagio con la Sfera Genkidama risolutiva.

RADDISH

Non sarà il più forte dei Saiyan - anzi, tra quelli comparsi nell'opera di Toriyama e che abbiamo ammirato in combattimento è probabilmente il più debole - ma Raddish vanta un design peculiare e un pattern di attacchi intriganti. E poi, una Dramatic Finish con Goku e Piccolo che sconfiggono il fratello di Kakaroth, e conseguente morte del protagonista, non sarebbe a dir poco epica?

ZARBON E DODORIA

A lungo i leak vociferavano di un'eventuale aggiunta di Zarbon come DLC di DB FighterZ. Noi riteniamo che il personaggio potrebbe essere perfetto se proposto in combo con Dodoria, quanto meno in alcuni pattern d'attacco. Lo stile di Zarbon sarebbe davvero perfetto per il picchiaduro Arc System: vista la sua capacità di trasformarsi, e aumentare temporaneamente il proprio livello di forza, ne uscirebbe fuori un personaggio tecnico e stratificato. Anche qui, una Super di livello 3 in cui si trasforma in un mostro o addirittura una Conclusione in cui perde la vita per mano di Vegeta (scouter) sarebbero la ciliegina sulla torta.

MAJIN VEGETA

Anche in questo caso si tratterebbe dell'ennesimo doppione di Vegeta. Questa versione malvagia del principe dei saiyan, tuttavia, potrebbe dar vita ad un personaggio ancora più violento e brutale di quanto non sia già il padre di Trunks, arricchendolo di mosse finali ispirati alle pagine più drammatiche e commoventi del manga di Toriyama: quelle del toccante sacrificio del principe dopo aver confessato i suoi sentimenti al figlio, deciso a sacrificarsi contro Bu per il bene dei suoi cari.

SUPER BU

Nel roster di FighterZ è già presente il Bu grasso e la sua versione più malvagia, Kid Bu. Eppure, la variante forse più iconica (o comunque una delle più rappresentative) resta l'agile e snello Super Bu. Ci piacerebbe molto giocare nei panni della versione del demone rosa più potente di sempre, che sia nella sua "forma base" (quando assorbe il Bu grasso e affronta Gotenks) o che sia dopo l'assorbimento di Gohan.

BOJACK

Il villain di Dragon Ball Z: La minaccia del demone malvagio darebbe vita ad un personaggio possente e spettacolare, con uno stile caratterizzato da prese e sfere di energia verde (un po' sullo stile di Broly). Un duello contro Gohan, con tanto di Conclusione Drammatica in cui il giovane saiyan spazza via l'avversario supportato dallo spirito di suo padre, potrebbe diventare uno dei più spettacolari di Dragon Ball FighterZ.

TOPPO (e i Pride Troopers)

Diciamo la verità: i Pride Troopers ricordano moltissimo la Squadra Ginew, ed è per questo che un personaggio simile (cioè che inglobi tutti i membri della squadra) sarebbe a dir poco fantastico. La "base" sarebbe ovviamente Toppo, il leader del gruppo: con le sue combo base darebbe vita ai suoi attacchi principali, mentre nelle fasi più avanzate del combat system potrebbe chiamare a supporto i suoi compagni. La sua Super, ovviamente, lo vedrebbe trasformarsi in piena potenza, la stessa che gli è valsa la candidatura a nuovo Dio della Distruzione dell'Universo 10, e una Conclusione Drammatica in cui viene battuto da Vegeta (con tanto di trasformazione in SS Blue Evolution da parte del principe) sarebbe ovviamente cosa gradita.