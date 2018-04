Dragon Ball FighterZ: 300.000 Zeni in regalo per festeggiare l'arrivo di Broly e Bardock

hanno annunciato che, per festeggiare l'arrivo di, tutti gli utenti riceveranno in regalo ben. Per ottenerli sarà sufficiente collegarsi al gioco.

I giocatori saranno liberi di spenderli per acquistare Capsule Z, nelle quali è possibile trovare nuovi avatar, Z Stamp e molto altro ancora. Potrebbero rivelarsi molto utili anche per coloro che non hanno ancora sbloccato Vegeta SSGSS, che costa esattamente 300.000 Zeni, oppure Goku SSGSS, il cui sblocco ne richiede invece 500.000.

I due Saiyan si sono uniti al già nutrito roster la scorso 28 marzo. Possono essere acquistati a 4,99 euro l'uno, oppure ottenuti senza alcun costo aggiuntivo da tutti i possessori del FighterZ Pass. Broly è un lottatore incredibilmente potente ma anche molto lento. Bardock, invece, è più bilanciato: può contare su meno forza e portata, ma è molto più veloce. Entrambi sono combattenti complessivamente facili da padroneggiare.

A proposito di FighterZ Pass: un utente ha effettuato un nuovo data mining, e ha scoperto la probabile identità degli altri sei lottatori aggiuntivi: tra di essi, figurano Vegito Blue e Zamasu Fuso.