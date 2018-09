Dragon Ball FighterZ è adesso disponibile su Nintendo Switch, ecco il trailer di lancio

Poco fa Bandai Namco Entertainment Europe ha pubblicato su Youtube un nuovo trailer per festeggiare il lancio di Dragon Ball FighterZ su Nintendo Switch. Il gioco è disponibile da oggi in Italia in versione fisica e arriverà domani in formato digitale.

L’azione frenetica di Dragon Ball FighterZ incontra Nintendo Switch permettendo così ai fan di giocare in qualsiasi luogo e qualsiasi momento. I giocatori possono usare un singolo Joy-Con per un divertimento immediato e veloce. Usare entrambi i Joy-Con o il Nintendo Switch Pro Controller permetterà controlli più profondi e precisi per un gameplay più competitivo. La versione per Nintendo Switch permette partite in multiplayer locale usando 2 console e la tecnologia Ad-Hoc Wireless. Fino a 6 giocatori potranno combattere nella modalità Party Mode!

Dragon Ball FighterZ per Nintendo Switch è disponibile da oggi in Italia in versione fisica (da domani in digitale). Tutti i contenuti aggiuntivi come i DLC, il FighterZ Pass, l’Anime Music Pack saranno disponibili per l’acquisto su Switch dal 28 settembre 2018. In apertura di notizia trovate il trailer di lancio in live-action che ci illustra i vantaggi di questa nuova edizione che, come gli altri titoli disponibili sulla console della Grande N, può contare sul fattore portabilità.