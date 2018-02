Dragon Ball FighterZ: analisi del multiplayer nel nostro Video Speciale

Dopo aver testato a fondo l'esperienza single player di Dragon Ball FighterZ , elogiando tutte le qualità dello straordinario lavoro svolto da Arc System Works, in questo video speciale vi raccontiamo le nostre impressioni sul comparto multiplayer del titolo.

Avendo provato con attenzione il multiplayer online di Dragon Ball FighterZ, possiamo ritenerci soddisfatti dalle funzionalità di rete offerte dal capolavoro di Arc System Works, per quella che si preannuncia un'esperienza molto intensa per gli appassionati dei picchiaduro competitivi. Nel video che vi abbiamo riportato in cima, inoltre, potete scoprire più nel dettaglio tutte le caratteristiche del comparto multiplayer di Dragon Ball FighterZ, modalità e sistema di ranking compresi.

Vi ricordiamo che il titolo è attualmente disponibile per PC, PS4 e Xbox One.