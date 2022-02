Dragon Ball FighterZ: Android 21 (Lab Coat) è disponibile, ecco il video di lancio

L'atteso arrivo di Android 21 in Dragon Ball FighterZ si concretizza con l'annuncio, da parte di Bandai Namco e Arc System Works, dell'approdo della combattente nel roster di personaggio selezionabili dai fan del picchiaduro.

Il personaggio originale creato espressamente per Dragon Ball FighterZ è perciò disponibile da oggi, giovedì 24 febbraio, sia nella sua forma non-Majin che in quella che la vede indossare l'abito da laboratorio.

Nel descrivere questa nuova combattente creata sotto la supervisione di Akira Toriyama, gli artisti digitali di Arc System Works spiegano che si tratta di un personaggio a tutto tondo, adatta a tutte le tipologie di giocatori in funzione delle sue molteplici abilità. Nei panni di Android 21 è infatti possibile sfruttare abilità come lo scatto, la protezione dai colpi aerei, la possibilità di spezzare la guardia avversaria, gli attacchi a lungo raggio e la creazione di una barriera che le consente di rimanere in battaglia nelle situazioni più critiche.

Chi desidera ampliare il proprio roster di combattenti, quindi, può servirsi del negozio interno di Dragon Ball FighterZ per acquistare l'apposito contenuto aggiuntivo che sblocca Android 21 (Lab Coat) su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e in retrocompatibilità su PlayStation 5 e Xbox Series X/S.