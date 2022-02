Dragon Ball FighterZ: Android 21 (Lab Coat) si mostrerà in azione tra pochi giorni

Dragon Ball FighterZ non muore mai: sul finire dello scorso anno, dopo tre intere stagioni di contenuti, i ragazzi di Bandai Namco Entertainment e Arc System Works hanno annunciato un nuovo lottatore sotto forma di DLC, Android 21 (Lab Coat).

La villain, creata sotto la supervisione di Akira Toriyama in persona, è già disponibile in formato giocabile nella sua forma Majin, dunque siamo molto curiosi di scoprire come cambierà il suo moveset con il camice da laboratorio indosso. Curiosità che verrà soddisfatta tra pochissimi giorni, durante l'evento Dragon Ball Games Battle Hour 2022 che si terrà nel weekend del 19 e 20 febbraio. In quell'occasione, gli appassionati di Dragon Ball FighterZ avranno l'opportunità di vedere Android 21 (Lab Coat) in azione ad un altissimo livello, dal momento che la lottatrice farà parte del roster di un torneo online al quale parteciperanno rappresentative provenienti dagli Stati Uniti (Ovest ed Est), dall'Europa e dal Giappone.

Lo spettacolo sarà garantito dalle regole principali della competizione: "Android 21 (Lab Coat) sarà l'unico personaggio a non far parte del draft. Ogni giocatore dovrà utilizzarla almeno una volta". Non ci resta che darvi appuntamento al prossimo fine settimana, ricordandovi che la nuova lottatrice arriverà ben oltre la conclusione del FighterZ Pass 3 di Dragon Ball FighterZ, che ha visto l'introduzione di personaggi come Gogeta, Goku, Kefla, Master Roshi e Super Baby 2, e dopo il superamento delle 8 milioni di copie vendute.