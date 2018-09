Dragon Ball FighterZ: Androide 17 arriva a fine settembre

Bandai Namco Games ha annunciato che Androide 17 si aggiungerà al roster di Dragon Ball FighterZ a fine settembre, disponibile come DLC (4.99 euro), al tempo stesso arriverà anche un nuovo aggiornamento gratuito.

Androide 17 sarà dotato degli attacchi Barrier Explosion ed End Game, con Super Electric Strike come Ultimate Skill. Oltre al nuovo personaggio, a fine mese Bandai Namco pubblicherà anche un update gratuito che includerà lo stage Space Arena, quest'ultimo arriverà anche su Switch in un secondo momento. Inoltre fino a fine novembre le Capsule Z si vestiranno a festa con un skin a tema Halloween.

Dragon Ball FighterZ è disponibile ora su PC, PlayStation 4 e Xbox One, la versione per Nintendo Switch arriverà in Europa il 28 settembre.