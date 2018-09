Dragon Ball FighterZ: Androide 17 si mostra nei primi screenshot; ecco le sue statistiche

Quest'oggi Bandai Namco Entertainment Japan ha pubblicato sul sito ufficiale di Dragon Ball FighterZ i primi screenshot di Androide 17 e le sue statistiche di combattimento.

Androide 17 si unirà al roster dei personaggi a fine mese, assieme a Cooler, il fratello di Freezer. I due lottatori potranno essere utilizzati senza alcun costo aggiuntivo da tutti gli acquirenti del FighterZ Pass, che include anche Broly, Bardock, Zamasu Fuso, Vegito SSGSS, Goku Base e Vegeta Base. Tutti gli altri potranno invece acquistarli a 4,99 euro l'uno.

Androide 17 viene descritto come un lottatore incredibilmente rapido, che si scaglia a tutta velocità sugli avversari senza dargli respiro. Tra le sue mosse sarà compreso il Super Electric Strike. Potete ammirarlo nei due screenshot allegati in calce a questa notizia, che lo immortalano durante uno scontro con Goku Super Saiyan Blue. Complessivamente, è piuttosto facile da padroneggiare. Queste le sue statistiche nel dettaglio:

Potenza : A

: A Velocità : A

: A Portata : B

: B Tecnica : A

: A Energia : A

: A Facilità di Utilizzo: S

Come vi sembra? Lo aggiungerete al vostro roster? Ricordiamo cheè disponibile all'acquisto su PlayStation 4, Xbox One e PC dallo scorso gennaio, ma ben presto approderà anche su Nintendo Switch . L'uscita sull'ibrida è fissata per