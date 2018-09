Dragon Ball FighterZ: Androide C-17 si mostra in una serie di screenshot

Bandai Namco Entertainment Europe ha annunciato che C-17 si unirà al roster di Dragon Ball FighterZ. Il personaggio sarà disponibile sia come DLC standalone sia come parte del FighterZ Pass per Xbox One, PlayStation 4 e PC dal 27 settembre.

C-17, come tutti i personaggi DLC, sarà disponibile per l’acquisto al lancio della versione per Nintendo Switch. C-17 può proteggersi con una barriera protettiva – utile sia in difesa che in attacco. La sua mossa più potente è la Super Electric Strike, un vortice su larga scala che può essere eseguito sia a terra che a mezz’aria.

Inoltre, i giocatori saranno in grado di sbloccare la Z Capsule (Halloween) della stagione dal 26 settembre fino alla fine di novembre. La capsula conterrà versioni esclusive dei personaggi della lobby, Z Stamp a tema Halloween e dei completi dedicati a Halloween per i Personaggi Giocabili.

Dragon Ball FighterZ per Switch sarà disponibile in Italia dal 27 settembre 2018 (la versione in digitale dal giorno successivo). Il gioco è già disponibile per Xbox One, PlayStation 4 e PC (via Steam).