Dragon Ball FighterZ: annunciate date e orari delle World Tour Finals 2019/2020

Le alte sfere di Bandai Namco e gli organizzatori del principale torneo eSport di Dragon Ball FighterZ annunciano finalmente le date e gli orari delle World Tour Finals 2019/2020.

L'evento più importante della scena competitiva del picchiaduro 2D di Arc System Works si terrà al celebre Pavillon Baltard di Parigi nella due giorni di sfide che avrà luogo tra l'8 e il 9 febbraio del 2020.

La manifestazione, come possiamo facilmente intuire, sarà trasmessa per intero sui canali Twitch di Bandai Namco e degli autori di Dragon Ball FighterZ: per chi desidera strappare un pass di accesso alle finali e sogna di occupare uno dei 16 posti previsti per i pro player che si contenderanno lo scettro di miglior giocatore di DBFZ del mondo, le registrazioni apriranno ufficialmente il 26 dicembre alle ore 23:00 italiane.

La griglia dei finalisti delle World Tour Finals comprenderà i 15 giocatori che si distingueranno nel corso dei tornei qualificatori, più uno assegnato tramite Last Chance Qualifier. In attesa di conoscere i nomi dei campioni di Dragon Ball FighterZ che guadagneranno l'accesso alle finali di Parigi, vi lasciamo al video dell'After Movie confezionato dai caster del recente Japan Saga Event.