Dragon Ball FighterZ: annunciati i contenuti della Deluxe Edition

Dalle pagine del magazine nipponico V-Jump emergono le prime informazioni sull'attesa Deluxe Edition di Dragon Ball FighterZ, il picchiaduro a incontri di Arc System Works e Bandai Namco ambientato nella colorata (ma mai pacifica) dimensione di Dragon Ball.

All'interno dell'Edizione Deluxe di Dragon Ball FighterZ troveranno spazio gli otto combattenti del FighterZ Pass, ossia Bardock, Broly, Cooler, Goku (versione "base"), Vegeta (anche lui in versione "base"), Zamatsu Fuso (da Dragon Ball Super) e Vegito (nella versione SSGSS da Dragon Ball Super).

Sempre dalle pagine di V-Jump (o meglio, dal resoconto che ci viene offerto da Gematsu) apprendiamo alcune informazioni sulle caratteristiche di gioco che saranno introdotte con i futuri aggiornamenti di FighterZ. La prima, e forse la più importante, riguarda la Tenkaichi Budokai, una modalità che vedrà i combattenti della serie di Dragon Ball sfidarsi all'interno di arene con regole variabili ed eventi estemporanei che spezzeranno l'equilibrio degli scontri più accesi.

Gli altri aggiornamenti del titolo riguarderanno la Stanza decorata con Z Trophies, che potrà essere utilizzata come abitazione di Kame, nella Camera del Tempo e nella sede del Torneo del Potere, e la prossima ondata di Capsule Z che verrà rilasciata a fine anno in concomitanza con l'evento stagionale legato alle festività natalizie.

La Deluxe Edition di Dragon Ball FighterZ sarà disponibile in Giappone a partire dal 31 gennaio al prezzo di 6.100 Yen (circa 47,4 € al cambio attuale). Considerando l'ampio seguito di pubblico occidentale di Dragon Ball e le ottime stime di vendita registrate negli States e in Europa dal progetto di Dragon Ball FighterZ, scommettiamo che Bandai Namco e i ragazzi di Arc System Works provvederanno a pubblicarne l'Edizione Deluxe anche qui da noi nel corso del 2019 su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch?