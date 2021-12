Dragon Ball FighterZ, annunciato un nuovo DLC: arriva Android 21 (Lab Coat)!

Esattamente come suo cugino Dragon Ball Xenoverse 2, anche Dragon Ball FighterZ si sta dimostrando incredibilmente longevo. In occasione dell'evento Jump Festa 2020, Bandai Namco Entertainment e Arc Systems Works hanno annunciato un nuovo DLC per il picchiaduro 2D.

Inaspettatamente, le due compagnia hanno annunciato che il cast del lottatori si espanderà via DLC con l'aggiunta di Android 21 con il camice da laboratorio. La villain, creata sotto la supervisione di Akira Toriyama, risulta essere già giocabile nella sua perfida versione trasformata, quindi sarà interessante vedere come cambierà il suo moveset con questa sua nuova tenuta. In attesa di scoprire maggiori informazioni, potete già ammirare la sua entrata in combattimento guardando il breve video dell'annuncio allegato in calce a questa notizia. Il periodo dell'uscita preciso non è stato rivelato, per ora dobbiamo accontentarci di un generico "prossimamente".

L'annuncio del DLC di Android 21 (Lab Coat) arriva a molti mesi dal debutto di Gogeta Super Saiyan 4, che lo scorso marzo ha ufficialmente chiuso il FighterZ Pass 3. La nuova lottatrice inaugurerà la quarta stagione dei contenuti o verrà aggiunta in maniera estemporanea? Non è ancora chiaro, certamente non ci stupiamo della volontà di continuare a supportare un picchiaduro che ha venduto 8 milioni di copie.