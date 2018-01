Dragon Ball FighterZ: annunciato il roster dell'Open Beta

ha annunciato l'elenco degli 11 personaggi inclusi nella Open Beta di, in programma questo fine settimana su PlayStation 4 e Xbox One.

La Beta permetterà di giocare utilizzando i seguenti lottatori:

Nappa

Vegeta

Goku

Piccolo

Crilin

Cell

Androide 18

Freezer

Beerus

Kid Buu

Gohan Adulto

La Beta Pubblica di DragonBall FighterZ partirà il 14 gennaio alle 09:00 (ora italiana) e terminerà 48 ore, il 16 gennaio, alla stessa ora. Coloro che effettueranno il preordine potranno iniziare a giocare dal 13 gennaio, godendo così di 24 ore di accesso anticipato. Dragon Ball FighterZ sarà disponibile in Europa dal 25 gennaio nei formati PlayStation 4, Xbox One e PC Windows (via Steam).