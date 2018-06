Dragon Ball FighterZ: annunciato il World Tour 2018/2019

Bandai Namco Entertainment Europe annuncia oggi il Dragon Ball FighterZ World Tour, una nuova serie di tornei dedicati a Dragon Ball FighterZ.

La prima fermata del Dragon Ball FighterZ World Tour è al CEO Fighting Game Championships che si terrà a Daytona Beach, Florida, dal 29 giugno all’1 luglio.

Le iscrizioni sono aperte da ora e fino al 19 giugno: per maggiori informazioni sul CEO Fighting Game Championship e per registrarti al torneo, visita il sito ufficiale dell'evento. Dragon Ball FighterZ è disponibile per Xbox One, PlayStation 4 e PC via Steam